Sivasspor - Adana Demirspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Süper Lig temsilcisi Sivasspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk etti. 90 dakikası 1-1 berabere sonuçlanan ve uzatmaya giden karşılaşmayı ev sahibi Yiğidolar, 116.dakikada Yatabare'nin attığı golle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş: 12.01.2021 18:38 Güncelleme: 12.01.2021 21:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'un ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım Sivasspor oldu. Yiğidolar, A Spor ekranlarından yayınlanan son 16 turu mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Adana Demispor'u nefesleri kesen maçın ardından 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Dengeli başlayan karşılaşmada gol perdesini Sivsspor açtı. Yasin Öztekin, 37. dakikada kaydettiği golle kırmızı-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Konuk takım Adana Demir bu gole 44'te Yunus Akgün'le cevap verirken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti. Nefesleri kesen uzatmalarda Yatabare 116. dakikada sahne alarak Sivasspor'a turu getiren isim oldu: 2-1.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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