Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Avrupa'ya gitmek için bundan iyi yol yok"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, Türkiye Kupası'nı kazanan takımın Avrupa Ligi'ne direkt katıldığını hatırlatıp, "Avrupa'ya gitmek için bundan daha iyi yol yok. Kura olarak zor bir rakip çıktı karşımıza. Umarım oyuncularım sahada elinden gelenin en iyisini yapar." dedi.

Giriş: 12.01.2021 21:08 Güncelleme: 12.01.2021 21:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nı kazanan takımın Avrupa Ligi'ne direkt katıldığını hatırlatan Hamzaoğlu, "Bu turu geçen takım 3 maç daha yapacak kupayı almak için. Avrupa'ya gitmek için bundan daha iyi yol yok. Kura olarak zor bir rakip çıktı karşımıza. Umarım oyuncularım sahada elinden gelenin en iyisini yapar. Bakalım neler olacak." diye konuştu.

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