Son 16’da çetin eşleşme

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. A Spor'dan yayımlanan kura çekimine; TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber katıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı. Kurada F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Süper Lig'den takımlarla eşleşirken, geçen sezonun finalisti ve şu anda lig lideri olan Alanyaspor, Erzurumspor'la eşleşti. Kupada yer alan 3 TFF 1. Lig ekibinden; Bursaspor, Antalya ile, Adana Demirspor Sivas'la, Tuzla da Başakşehir'le eşleşti. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Son 16 Turunda karşılaşmalar; 12, 13 ve 14 Ocak'ta yapılacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



VAR SİSTEMİ DEVREDE

VAR uygulaması, geçen sezon olduğu gibi yine bu turdan itibaren kullanılmaya başlanacak. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuyla birlikte çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.