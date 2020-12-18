Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Tuzlaspor - Medipol Başakşehir
MAÇ TAKVİMİ
Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak son 16 turunda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı kupada son 16 turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kura çekimine kulüp temsilcileri katılmadı.
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