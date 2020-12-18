Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Medipol Başakşehir

MAÇ TAKVİMİ

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak son 16 turunda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı kupada son 16 turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kura çekimine kulüp temsilcileri katılmadı.



