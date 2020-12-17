Gençlerbirliği - Tuzlaspor: 0-2 | GOLLERİ İZLE - Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Tuzla 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Tuzlaspor'a turu getiren golleri, 32. dakikada Vedat Bora ve 42. dakikada Adama Sarr kaydetti.
GOLLERİ İZLEYİN
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