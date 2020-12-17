Gençlerbirliği - Tuzlaspor: 0-2 | GOLLERİ İZLE - Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Tuzla 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Maçta atılan tüm golleri haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 17.12.2020 14:51 Güncelleme: 17.12.2020 15:07

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Tuzla 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Tuzlaspor'a turu getiren golleri, 32. dakikada Vedat Bora ve 42. dakikada Adama Sarr kaydetti.

GOLLERİ İZLEYİN

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