Adana Demir destanı!

Adana Demirspor'un turu atlamasında en büyük pay Vedat Karakuş'un oldu. 22 yaşındaki genç eldiven, 90+7'de Lewis Baker'ın penaltısını kurtararak maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikalarında bordo-mavililere şans tanımayan Vedat penaltılarda yine yıldızlaştı. Abdulkadir Parmak dışarı attı. Hugo'nun penaltısına çok iyi uzandı. Adana Demirspor'u bir üst tura çıkardı. Trabzonspor'u deplasmanda eleyen Mavi Şimşekler, 120 dakika sonunda büyük bir sevinç yaşadı.