Adana Demir destanı!

Süper Lig'i hedefleyen bir kadro kuran Adana Demirspor, kötü gidişata kupada son verdi. Ümit Özat ile yollar ayrıldıktan sonra takımı devralan Cüneyt Dumlupınar ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıktı. Güney temsilcisi yeni hocası ile ilk karşılaşmasında deplasmanda bordo-mavilileri kupadan eleyerek büyük moral buldular.

Giriş: 17.12.2020 06:50

Adana Demirspor'un turu atlamasında en büyük pay Vedat Karakuş'un oldu. 22 yaşındaki genç eldiven, 90+7'de Lewis Baker'ın penaltısını kurtararak maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikalarında bordo-mavililere şans tanımayan Vedat penaltılarda yine yıldızlaştı. Abdulkadir Parmak dışarı attı. Hugo'nun penaltısına çok iyi uzandı. Adana Demirspor'u bir üst tura çıkardı. Trabzonspor'u deplasmanda eleyen Mavi Şimşekler, 120 dakika sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da son tango
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan "Kadroyu o kurmuyor" iddialarına yanıt!
BİZE ULAŞIN