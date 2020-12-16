Alanyaspor - Adanaspor 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izleyin

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 5-1 kazanan turuncu-yeşilliler son 16 turuna adını yazdırdı. Alanyaspor'a turu getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro kaydetti. Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.

Giriş: 16.12.2020 15:58 Güncelleme: 16.12.2020 18:00

Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor kupada da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor'u konuk eden turuncu-yeşilliler 5-1'lik galibiyetle adını son 16 turuna yükseldi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro attı. Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.

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