Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor kupada da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor'u konuk eden turuncu-yeşilliler 5-1'lik galibiyetle adını son 16 turuna yükseldi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro attı. Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.