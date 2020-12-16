Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor kupada da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor'u konuk eden turuncu-yeşilliler 5-1'lik galibiyetle adını son 16 turuna yükseldi.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro attı. Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.
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