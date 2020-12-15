Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan 5. tur maçında Süper Lig ekibi ile 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Yeni Malatyaspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazanaıp adını son 16 takım arasında yazdırdı.
Malatya'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Jetmir Topalli, 47'de Zeki Yavru, 73'te Onur Akdeniz (k.k.) ve 84'te Doğukan Emeksiz kaydetti.
GOL: YENİ MALATYASPOR 4-0 HEKİMOĞLU TRABZON
GOL: YENİ MALATYASPOR 3-0 HEKİMOĞLU TRABZON
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