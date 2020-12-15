Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzon: 5-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini zorlanmadan 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-siyahlı ekibe turu getiren golleri Jetmir Topalli (2), Zeki Yavru, Onur Akdeniz (k.k.) ve Doğukan Emeksiz kaydetti.

Giriş: 15.12.2020 16:57 Güncelleme: 15.12.2020 18:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan 5. tur maçında Süper Lig ekibi ile 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Yeni Malatyaspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazanaıp adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Malatya'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Jetmir Topalli, 47'de Zeki Yavru, 73'te Onur Akdeniz (k.k.) ve 84'te Doğukan Emeksiz kaydetti.

GOL: YENİ MALATYASPOR 4-0 HEKİMOĞLU TRABZON

GOL: YENİ MALATYASPOR 3-0 HEKİMOĞLU TRABZON

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