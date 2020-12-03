Kupada rota çizildi!

Turkuvaz Medya’nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçlarının günü ve saatleri açıklandı. 15, 16 ve 17 Aralık’ta futbola doyacağız.

Giriş: 03.12.2020 06:50

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce fikstür çekimi yapılan Ziraat Türkiye Kupası 5. turu maçlarının programını açıkladı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği 'Türkiye'nin Kupası'nda' 15 Aralık'ta beş, 16 Aralık'ta beş ve 17 Aralık'ta altı maç yapılacak. Kupanın en çok kazananı Galatasaray 15 Aralık'ta Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 16 Aralık'ta son şampiyon Trabzonspor, Adana Demir'i ve Fenerbahçe, Karacabey'i konuk edecek. Beşiktaş'ın Tarsus ile yapacağı maç ise 17 Aralık'ta oynanacak.

15 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa-Muğla

15.00 Ç. Rize-Eskişehir

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 BB Erzurum-E. Erok

14.00 Gaziantep-Kocaeli

16.00 Alanya-Adana

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE
13.00 G.Birliği-Tuzla

13.00 Konya-Altınordu

15.00 Antalya-Bolu

17.00 Sivas-Giresun

19.00 Başakşehir-Turgutlu

21.00 Beşiktaş-Tarsus İY

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