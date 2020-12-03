Kupada rota çizildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce fikstür çekimi yapılan Ziraat Türkiye Kupası 5. turu maçlarının programını açıkladı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği 'Türkiye'nin Kupası'nda' 15 Aralık'ta beş, 16 Aralık'ta beş ve 17 Aralık'ta altı maç yapılacak. Kupanın en çok kazananı Galatasaray 15 Aralık'ta Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 16 Aralık'ta son şampiyon Trabzonspor, Adana Demir'i ve Fenerbahçe, Karacabey'i konuk edecek. Beşiktaş'ın Tarsus ile yapacağı maç ise 17 Aralık'ta oynanacak.
15 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa-Muğla
15.00 Ç. Rize-Eskişehir
17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu
18.30 Göztepe-Bursaspor
21.00 Galatasaray-Darıca GB
16 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 BB Erzurum-E. Erok
14.00 Gaziantep-Kocaeli
16.00 Alanya-Adana
18.15 Trabzonspor-Adana Demir
21.00 Fenerbahçe-Karacabey
17 ARALIK PERŞEMBE
13.00 G.Birliği-Tuzla
13.00 Konya-Altınordu
15.00 Antalya-Bolu
17.00 Sivas-Giresun
19.00 Başakşehir-Turgutlu
21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
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