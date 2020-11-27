Göz-Göz turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunun kapanış maçında Kırklarelispor'u ağırlayan Göztepe, son dakikalarda attığı gollerle turu geçen taraf oldu: 2-0. Son 10 dakikaya gol yemeden giren konuk ekip, 83'te Halil Akbunar'ın vuruşuna engel olamadı. Bu dakikada sol kanatta Burekovic'in pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahası girmeden yaptığı ortada meşin yuvarlak doğrudan ağlara gitti: 1-0. 90+3. dakikada Hamza Özdemir'in müdahalesiyle Halil Akbunar'ın yerde kalmasına hakem penaltı kararı verdi. Atışı 90+4. dakikada gole çeviren Guilherme skoru belirledi: 2-0.