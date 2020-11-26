BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında BB Erzurumspor sahasında Ankara Demirspor'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Giriş: 26.11.2020 09:29 Güncelleme: 26.11.2020 09:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde BB Erzurumspor ile Ankara Demirspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyean 11 karşılaşma ile sürdü
BİZE ULAŞIN