BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde BB Erzurumspor ile Ankara Demirspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.