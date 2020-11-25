Turgutlu'dan dev sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sürpriz bir sonuç çıktı. A Spor'dan naklen yayımlanan karşılaşmada Süper Lig temsilcisi Denizlispor, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf Manisa temsilcisi oldu. 8. dakikada Muhammet Beşir topu filelere yollayarak takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla bitti. 53. dakikada Hadi Sacko skora dengeyi getirdi. 69. dakikada kornerde kafa vuruşunu yapan Sinan Özkara, Turgutluspor'u 5. tura taşımayı başardı.



Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Turgutlu yenilgisinin ardından yönetime istifasını sundu.