Giresunspor 9-8 Niğde Anadolu FK

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor çok zorlandığı maçta 2. Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadolu FK'yı penaltılarla eledi. Maçın normal süresi 0-0 bitti. Konuk ekip 116. dakikada Recep Yemişçi ile öne geçti. 119. dakikada Muhammed Himmet Ertürk dengeyi getirdi. Çotanaklar penaltıları 8-7 kazanarak turu geçmeyi başardı.
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