Gaziantep FK 3-0 Serik Belediyespor | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası maç özeti izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Gaziantep FK, sahasında 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura adını yazdırdı. Gaziantep FK'ya turu getiren golleri Andre Sousa, Kevin Mirallas ve Muhammet Demir kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet

Giriş: 25.11.2020 16:54 Güncelleme: 25.11.2020 18:58

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geldi. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında 3-0 galip gelerek evinde sürprize izin vermedi. Ev sahibi ekibe turu getiren goller Andre Sousa, Kevin Mirallas ve Muhammet Demir'den geldi.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

GOL | GAZİANTEP FK 1-0 SERİK BLD.

GAZİANTEP FK 2-0 SERİK BELEDİYESPOR


GAZİANTEP FK 3-0 SERİK BELEDİYESPOR

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