Gaziantep FK 3-0 Serik Belediyespor | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası maç özeti izle)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geldi. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında 3-0 galip gelerek evinde sürprize izin vermedi. Ev sahibi ekibe turu getiren goller Andre Sousa, Kevin Mirallas ve Muhammet Demir'den geldi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
GOL | GAZİANTEP FK 1-0 SERİK BLD.
GAZİANTEP FK 2-0 SERİK BELEDİYESPOR
GAZİANTEP FK 3-0 SERİK BELEDİYESPOR
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