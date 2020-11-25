Ankaraspor 1-3 Muğlaspor

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda sürpriz bir sonuç daha yaşandı. TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, 3. Lig 4. Grup temsilcisi Muğlaspor'a elendi. Başkent ekibi 21. dakikada Hacı Ömer Doğru'nun golüyle öne geçti. 79'da Burak Yılmaz skoru eşitledi. Normal süre ve uzatma anlarında gol olmadı. Muğla penaltıları 3-0 kazanıp turladı.
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