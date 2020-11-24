Ziraat Türkiye Kupası | Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Fatih Karagümrük sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 24.11.2020 10:56 Güncelleme: 24.11.2020 16:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Vefa Stadyumu'nda oynanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maç A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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