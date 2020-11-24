Ziraat Türkiye Kupası | Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Vefa Stadyumu'nda oynanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maç A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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