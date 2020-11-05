Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekiminin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekiminin 6 Kasım Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi töreni, 6 Kasım 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.



Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. Kupa statüsünün 2A-ç maddesinde belirtildiği üzere 52 takımdan 26'sı seri başı olacak ve maçlar seri başı takımların sahasında oynanacak.



Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekimi, Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak.



Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan sınırlı sayıda basın mensubu takip edebilecek. Orhan Saka Salonu'na sadece yayıncı kuruluşun kameramanları girebilecek. Kura ile ilgili haber ve fotoğraflar TFF'nin internet sitesi tff.org'da yer alacak.