Şimşek Demir!

Güçlü kadrosuyla yarıştığı iki kulvarda da başarılı olmak isteyen Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunu 3-1'lik skorla geçti. 3. Lig 4. Grup ekibi Alanya Kestelspor'u konuk eden Mavi Şimşekler, maça hızlı başladı ve 19. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle öne geçti: 1-0 34. dakikada sakatlanan Hamidou Traore'nin yerine Jakub Kosecki dahil oldu. 40. dakikada savunmadan gelen Anıl Karaer farkı ikiyi yükseltti: 2-0. İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar 2-0'lık skorla soyunma odasının yolunu tuttu.

ŞİDDETLİ YAĞMUR VARDI

Yoğun yağış altında yapılan karşılaşmada Adana Demirspor, üçüncü golü 49. dakikada buldu. Sağ bek Okan Alkan fileleri sarsmayı başardı: 3-0. Karşılaşmanın sonlarına doğru Kestel farkı ikiye düşürdü. 80. dakikada 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Görgülü gol attı: 3-1. Müsabakada başka gol olmayınca Adana Demirspor turu geçen taraf oldu.

BOLUSPOR NİHAYET

TFF 1. Lig'de galibiyeti bulunmayan Bolu, Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü. Hacettepe'yi konuk eden Yarenler 48'de Ali Eren'in golüyle geri düştü. 78'de Hamza ve 87'de Ali Keten'le güldü.

YENİLMEZ MANİSA

2. Lig'de 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Manisa FK, kupada da doludizgin ilerliyor. Gümüşhane'yi konuk eden siyah- beyazlılar, 5 ve 81'de Volkan Okumak'ın golleriyle 4. tura çıktı.