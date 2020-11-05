Samsunspor 1-3 Muğlaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Samsunspor sahasında Muğlaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Muğlaspor, kupanın sürpriz sonuçlarından birini aldı ve adını bir üst tura yükseltti.

Giriş: 05.11.2020 08:41 Güncelleme: 05.11.2020 15:17

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile 3. Lig ekibi Muğlaspor kozlarını paylaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Muğlaspor kupanın en büyük süprizlerinden birine imza attı ve bir üst tura yükseldi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri İbrahim Can Köse (2) ve Mehmet Yeniler kaydetti. Büyük bir şok yaşayan Samsunspor'un tek golü Enes İslam İlkin'den geldi.

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