Sakaryaspor 2-0 Diyarbekirspor MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek adını 4. Tur'a yazdırdı. Yeşil-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Berk İsmail Ünsal ile 90+2'de Mehmet Boztepe kaydetti.

Giriş: 05.11.2020 08:50 Güncelleme: 05.11.2020 17:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Tur maçlarıyla davam ediyor... A Spor ekranlarından nakleen yayınlanan maçta Sakaryaspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0 galip ayrılan ev sahibi Sakaryaspor adını 4. Tur'a yazdırdı.

Yeşil-siyahlı takıma turu getiren goller; 26. dakikada Berk İsmail Ünsal ve 90+2'de Mehmet Boztepe'den geldi.

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