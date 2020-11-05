Sakaryaspor 2-0 Diyarbekirspor MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Tur maçlarıyla davam ediyor... A Spor ekranlarından nakleen yayınlanan maçta Sakaryaspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0 galip ayrılan ev sahibi Sakaryaspor adını 4. Tur'a yazdırdı.
Yeşil-siyahlı takıma turu getiren goller; 26. dakikada Berk İsmail Ünsal ve 90+2'de Mehmet Boztepe'den geldi.
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