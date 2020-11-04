Tuzlaspor zorlanmadı

TFF 1. Lig ikincisi Tuzla, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bayburt'u 2-1 yendi.
Giriş: 04.11.2020
06:50
TFF 1. Lig ikincisi Tuzla, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bayburt'u 2-1 yendi. Lacivert-beyazlılarda Zubanovic ve Özgür Can golleri attı. Bayburt'un tek sayısı 90+4'te Ahmet'ten geldi. İstanbul ekibi zorlanmadan adını Türkiye Kupası 4. turuna yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.