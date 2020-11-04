Tuzlaspor zorlanmadı

TFF 1. Lig ikincisi Tuzla, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bayburt'u 2-1 yendi.

Giriş: 04.11.2020 06:50
TFF 1. Lig ikincisi Tuzla, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bayburt'u 2-1 yendi. Lacivert-beyazlılarda Zubanovic ve Özgür Can golleri attı. Bayburt'un tek sayısı 90+4'te Ahmet'ten geldi. İstanbul ekibi zorlanmadan adını Türkiye Kupası 4. turuna yazdı.

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