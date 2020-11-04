Kayserispor 5-0 Yomraspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında HES kablo Kayserispor sahasında Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Kayserispor adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 04.11.2020 09:54 Güncelleme: 04.11.2020 20:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor.

Günün önemli maçında HES Kablo Kayserispor sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yomraspor'u ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde ligde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör olarak sahaya takımın başında Ömer Faruk Mahir çıktı.

Büyükşehir Belediye Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

EMRE DEMİR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Kayserispor'un 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, karşılaşmada 2 gollük performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takımın diğer golleri ise Yaw Ackah, Oğuzhan Çapar ve Denis Alibec'ten geldi.

Bu sonuçla Kayserispor kupada adını 4. tura yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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