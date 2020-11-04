Erzurum Köprü’yü yıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 yenerek 4. tura yükseldi. Dadaş'ın golerini 8'de Rashad Muhammed, 34'te Mucahit Albayrak, 45+4'te Hamroun, 45+8'de Mina ve 47 ile 54. dakikalarda Obertan attı. Karaköprü'nün sayıları ise 51 ve 73'te Emre Okur'dan geldi.