Erzurum Köprü’yü yıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 yenerek 4. tura yükseldi.

Giriş: 04.11.2020 06:50
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 yenerek 4. tura yükseldi. Dadaş'ın golerini 8'de Rashad Muhammed, 34'te Mucahit Albayrak, 45+4'te Hamroun, 45+8'de Mina ve 47 ile 54. dakikalarda Obertan attı. Karaköprü'nün sayıları ise 51 ve 73'te Emre Okur'dan geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediye MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası
BB. Erzurumspor 6-2 Karaköprü Belediyespor
Ankaragücü 1-2 Kocaelispor | MAÇ SONUCU
Tuzlaspor zorlanmadı
1922 Konya’dan Altay’a şok: 0-2
BİZE ULAŞIN