1922 Konya’dan Altay’a şok: 0-2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 1922 Konyaspor, Altay deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, 61'de Ege Özkayımoğlu ve 67'de Doğan Can Gölpek'in golleriyle kazanarak, adını Ziraat Türkiye Kupası 4. turuna yazdırmayı başardı. Ev sahibi Altay, koronavirüs nedeniyle maç kadrosuna 15 isim yazdırabildi.
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