Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi bugün A Spor’da

2. Tur heyecanının geride kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda, 3. Eleme Turu kuraları bugün çekilecek. Kupanın bu aşamasında turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatya, Kayseri, Ankaragücü, Hatayspor, Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'de mücadele eden 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak. 3. eleme turu yine tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. 14.30'daki kura çekimi, A Spor'dan yayınlanacak.