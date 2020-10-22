Tur Diyarbekir'in

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 3. Lig 3. Grup ekibi Elazığ Karakoçan FK, 3. Lig 1. Grup takımı Diyarbekir FK'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan misafir takım 5. dakikada Muhammed Turantaylak'ın golüyle öne geçti. Elazığ Karakoçan'da 10. dakikada Emirhan Çakır karşılık verdi: 1-1. Muhammed Turantaylak ikinci kez sahneye çıktı ve 32'de attığı golle Diyarbekir'i 3. tura yükseltti.