Tur Diyarbekir'in

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Diyarbekirspor, Elazığ Karakoçan'ı 2-1 mağlup ederek adını 3. Tur'a yazdırdı.

Giriş: 22.10.2020 06:50
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 3. Lig 3. Grup ekibi Elazığ Karakoçan FK, 3. Lig 1. Grup takımı Diyarbekir FK'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan misafir takım 5. dakikada Muhammed Turantaylak'ın golüyle öne geçti. Elazığ Karakoçan'da 10. dakikada Emirhan Çakır karşılık verdi: 1-1. Muhammed Turantaylak ikinci kez sahneye çıktı ve 32'de attığı golle Diyarbekir'i 3. tura yükseltti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Silivrispor, 28. dakikada Ömer Faruk Acı'nın attığı golle Tekirdağspor karşısında 1-0 öne geçti
Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor | MAÇ SONUCU
Kaleciden büyük hata! 35 metreden böyle avladı
Tekirdağspor 2-1 Silivrispor | MAÇ SONUCU
Esenler Erokspor 3-3 Arnavutköy | MAÇ SONUCU
BİZE ULAŞIN