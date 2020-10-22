MAÇ SONUCU | Erbaaspor 0-1 Yozgatspor 1959

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Kapanış gününün ilk karşılaşması Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynandı. Corona virüsü salgını nedeniyle, tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf Yozgatspor 1959 FK, adını bir üst tura yazdırdı.

Konuk takıma turu getiren golü, 57. dakikada Fatih Emircan kaydetti.