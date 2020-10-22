MAÇ SONUCU | Erbaaspor 0-1 Yozgatspor 1959

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor. Günün ilk maçında, Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip Yozgatspor 1959, tur atlayan taraf oldu.

Giriş: 22.10.2020 12:54 Güncelleme: 22.10.2020 15:06

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Kapanış gününün ilk karşılaşması Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynandı. Corona virüsü salgını nedeniyle, tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf Yozgatspor 1959 FK, adını bir üst tura yazdırdı.

Konuk takıma turu getiren golü, 57. dakikada Fatih Emircan kaydetti.

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