MAÇ SONUCU | Erbaaspor 0-1 Yozgatspor 1959

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Kapanış gününün ilk karşılaşması Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynandı. Corona virüsü salgını nedeniyle, tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf Yozgatspor 1959 FK, adını bir üst tura yazdırdı.
Konuk takıma turu getiren golü, 57. dakikada Fatih Emircan kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.