Karşıyaka affetmedi

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Misli.com 3. Lig 3. Grup lideri Karşıyaka, A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede 3. Lig 4. Grup ekibi Bergama Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 3. Tur'a adını yazdırdı. Mücadeleye hızlı başlayan kırmızı-yeşilli takım, henüz 1'inci dakikada Battal Demirbilek'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 60'ta Özkan Duman ile rakip fileleri bir kez daha havalandıran Karşıyaka, skoru 2-0 yaptı. Maçta son sözü 86'da Batuhan Kara söyledi. Ligde 5 maçının 4'ünü kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrılan Kaf-Kaf, kupadaki ilk sınavını da geçti, bu sezon hiç mağlup olmadı.