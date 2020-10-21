Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Günün önemli maçlarından biri de Esenler Erokspor ve Arnavutköy arasında oynandı.

Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda her iki takım da 2'şer gol buldu ve 120. dakika 3-3 itibariyla sona erdi.

PENALTILAR TURU BELİRLEDİ

Esenler Erokspor, zorlu mücadeleden penaltılarla 4-2 galip ayrıldı ve bir üst tura kalan ekip oldu.



