Esenler Erokspor 3-3 Arnavutköy | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının heyecanı hız kesmeden sürüyor. A Spor ekranlarında futbol şöleni yaşanıyor. Günün önemli karşılaşmalarından biri Esenler Erokspor ve Arnavutköy Belediye arasında oynandı. Normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalarda 3-3 tamamlandı. Penaltılara giden maç sonrası Esenler Erokspor aldığı galibiyetle bir üst tura çıktı.

Giriş: 21.10.2020 11:06 Güncelleme: 21.10.2020 16:03

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Günün önemli maçlarından biri de Esenler Erokspor ve Arnavutköy arasında oynandı.

Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda her iki takım da 2'şer gol buldu ve 120. dakika 3-3 itibariyla sona erdi.

PENALTILAR TURU BELİRLEDİ
Esenler Erokspor, zorlu mücadeleden penaltılarla 4-2 galip ayrıldı ve bir üst tura kalan ekip oldu.

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