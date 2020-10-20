ZTK maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları nasıl canlı izlenir? A Spor canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 3 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;
Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği 14:30 A Spor
İçel İdmanyurdu - Payasspor 17:00 A Spor
Karşıyaka- Bergama Belediyespor 20:00 A Spor
ASpor CANLI YAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.