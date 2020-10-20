Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı A Spor'da yaşanacak!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 3 maçla başlıyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 2. turunda; Misli.com 3. Lig'de yer alan ve 2. Tur'dan gelen 23 kulüple birlikte yine Misli.com 3. Lig'den 23 takımın katılımıyla toplam 46 takım kozlarını paylaşacak. Üç günde 9 maç, A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Birbirinden çekişmeli maçlar, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları 3-4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak.