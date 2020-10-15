Akın akın Malatya

Kupada Malatya Yeşilyurt sahasında Adıyaman 1954'ü konuk etti. Çekişmeli mücadelenin ilk yarısı eşitlikle sonuçlandı. İkinci devrede ev sahibi ekip golü buldu. 55. dakikada Akın Akman'ın golüyle Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Adıyaman 1954 eşitlik için bastırsa da gol bulamadı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Malatya Yeşilyurt Belediyespor adını 2. Tur'a yazdırdı. Ev sahibi ekibinin oyuncuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.