Ege derbisi Bergama’nın

Kupada 3. Lig 4. Grup'tan Bergama Bld. ile 1. Grup'tan Manisaspor karşılaştı.

Giriş: 14.10.2020 06:50

Kupada 3. Lig 4. Grup'tan Bergama Bld. ile 1. Grup'tan Manisaspor karşılaştı. Mücadeleye 3. dakikada yağan aşırı yağmur nedeniyle yaklaşık 12 dakika ara verildi. 68'de Halil'in golüyle tur atlayan Bergama, 2. Tur'da Karşıyaka ile eşleşti.

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