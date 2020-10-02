Kupada tek maç dönemi

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yeni bir planlama ile gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında, 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği kabul edildi. Buna göre, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak. Müsabakada eşit bozulmaması 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.



GELECEK SEZON AVRUPA LİGİ'NDE TEK TAKIM

TFF, Türkiye'den uluslararası kupalara katılımla ilgili talimat değişikliğine gitti. Talimata göre; ülkemiz, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde tek takımla temsil edilecek. Bu sezon ligi ilk 2'de bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi, lig üçüncüsü ve dördüncüsü ise ilk kez düzenlenmeye başlayacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Kupa şampiyonu, ligi ilk 2 sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne lig üçüncüsü gönderilecek. Bu kez 4. ve 5. olan takımlar Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.