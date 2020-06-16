Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini kaptı. Fenerbahçe karşısında ilk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla kazanarak finale adını yazdırdı. Karadeniz Fırtınası'na galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth ve Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

Trabzonspor, Antalyaspor-Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kozlarını paylaşacak.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR!



SÖRLOTH SAHNEDE!

Karşılaşmanın 6. dakikasında Ekuban'ın savunma arkası pasına iyi hareketlenen Sörloth yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Norveçli yıldız bu sezon Fenerbahçe'ye karşı 3. golünü kaydetti.



İşte Sörloth'un attığı gol...

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde yer alan Emre Belözoğlu 24. dakikada hakem Cüneyt Çakır'a itirazları sonucu sarı kartla cezalandırıldı. İtirazlarına ısrarla devam eden 39 yaşındaki isim ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.







VOLKAN DEMİREL EMRE'Yİ SOYUNMA ODASINA GÖTÜRDÜ!



Fenerbahçe'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü. Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel sinirlerine hakim olamayan Emre'yi soyunma odasına götürdü.



İşte o anlar...

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI!

Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya klas vir vuruş yapan Deniz Türüç skoru 1-1'e getirdi.



İşte Deniz'in golü...



SÖRLOTH İNANILMAZ FIRSATI KAÇIRDI!

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 53. dakikada Sörloth ile gole çok yaklaştı. Sörloth'un vuruşunda top dışarı gitti.

İşte o pozisyon...



KADIKÖY'DE SÖRLOTH RÜZGARI!

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Sörloth'un 83. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

