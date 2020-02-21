Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı start alıyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kupa için mücadele edeceği maçların programı merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor - Fenerbahçe ve Alanyaspor - Antalyaspor eşleşmelerinin maç programını açıkladı.

Giriş: 21.02.2020 20:31 Güncelleme: 21.02.2020 21:09

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programları açıklandı. Bu göre Trabzonspor - Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 3 Mart Salı günü Medical Park Stadyumu'nda, rövanş karşılaşması ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Bir diğer yarı final eşleşmesi Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasında ilk maç 4 Mart Çarşamba günü Antalya'da, rövanş karşılaşması ise 22 Nisan Çarşşamba günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

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