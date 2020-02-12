Mario Lemina: Tek hata, tek gol tüm maçı etkiliyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, 2-0'ın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, deplasman golü dezavantajıyla kupaya veda etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cimbom'un tecrübeli orta sahası Mario Lemina, "Takım olarak maçı çok istedik, takımı tebrik etmeliyiz. Futbolda yaptığınız tek hata, tek yediğiniz gol tüm maçı etkileyebiliyor. Bir golün etkisi büyük oldu. Taraftarımızın karşısında turu atlamış olarak çıkmak isterdik ama iyi yandan bakarsak, pozitif oynadık. Taraftarlarımız muhteşemdi, sonuna kadar bizi desteklediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum, geride kalan işimize bakacağız ve lige yöneleceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.