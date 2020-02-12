Fatih Terim: Sadece üzüldüğüm bir şey var...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, 2-0'ın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazanmasına rağmen deplasman golü dezavantajıyla kupaya veda etti.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Terim, "Oyuncularımın hepsini, ilk defa bir şeyi kaybetmemize rağmen, karakter koymalarından dolayı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar, çok istediler ve bir Galatasaray, bir takım karakteri ortaya koydular. Çok istedik. Son zamanlarda böyle oynamamıştık. Devre arasında, son birkaç dakika sahaya karakter koymalarını istemiştim, 3 gole ihtiyacımız vardı. O karakteri de sonuna kadar ortaya koydular" diye konuştu.

Mücadelenin sonucundan dolayı üzgün olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta... Ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var.... Peki, bir şey söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

"Taraftarlar hiç merak etmesinler, takımla ilgili her şeyin farkındayız, kendi aramızda çözeriz. Hata yaptığında, onlara daha çok ihtiyaç var. Her şeyin farkında olduğumuzu bilsinler ve 50 senesini vermiş bir insanla ilgili merak etmesinler."

"Açıkçası uzun zamandır, ritmi ve tansiyonu yüksek olan bir maç oynanamıştık. Normal bir mücadele gerekmiyordu, daha fazlası gerekiyordu dolayısıyla gerekenin yapıldığını düşünüyorum. Oyuncularımı ve taraftarlarımı kutluyorum. İkisi de birleştiği zaman böyle oluyor."

"Ben hakkımı oyuncularıma ve taraftarlarıma helal ediyorum, onların da bana varsa helal etsinler. Önemli maçlarımız var, onun için konuşmayacağım."

"Biz böyle oynayalım zaten karşılığını alırız. Tarih ve tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyeyim bir maç kaybedersiniz ama çok şey kazanırsınız."

"Biz maçı pazar oynadık, rakibimiz cumartesi oynadı. Ben aynı takımı sürdüm sahaya, onlar 5 değişiklikle çıktılar. Buna rağmen o yüzden oyuncularımı karakter koydular diye tebrik ediyorum."

"Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim. Onlar da benden sonra aralarında konuşmuşlar. Bu takım olmanın önemli rolüdür. Çok üzgünüm sonuç olarak ama oyun olarak mutluyum."

"Israrla ve inatla kafamızda ki oyunu sahaya koymaya çalışıyoruz, oyuncularım da bu oyunu benimsediler. Daha iyi olmaya çalışıyoruz, olacağız da."

"90 dakika olarak bakmayın, 180 dakika olarak bakın maça. Geçen maçta da Ali Şansalan'ın bir sarı kart olayı var, biliyorsunuz. Dakika 40'da olan bir faul, neyse önümüzde önemli maçlar var, konuşmak istemiyorum."

ONYEKURU YORUMU

"Henry Onyekuru maalesef fiziği müsait değil, nitekim oyun içerisinde sahada dinlenme yaptı, o da onun hakkıdır, çünkü daha yeni atlattı. Onyekuru'nun olduğu dakikalar hız kazanıyoruz, o olduğu zaman top bizde kalıyor, defansın önünde top alıyor, onun için istedim. Yavaş yavaş Onyekuru hazır olacaktır."

"Ben taraftarlarımdan hep şunu talep ettim, normal oyunun dışında tepki olmamasını isterim. Oyun ne olursa olsun, taraftarlar oyuncularımızı kucaklayacak durumda olmalılar. Biz sıkıntılarımızı kendi aramızda çözeriz, hiç kimse merak etmesin. Her şeyi analiz ediyoruz."

"Belhanda'nın bize çok emekleri olmuştur. Takımla ilgili her şeye hakimiz. Merak etmesinler. Oyuncuların onlara ihtiyaçları var."