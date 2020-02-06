Antalyaspor 0-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları Antalyaspor - Sivasspor maçıyla birlikte sona erdi. Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un Antalyaspor'a konuk olduğu maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
COFIE 41'DE KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Yiğidolar'da Isaac Cofie mücadelenin 41. dakikasında Eren Albayrak'a yaptığı sert müdahale nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü. Ganalı futbolcu, Sivasspor'un Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir'i ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.
RÖVANŞ 13 ŞUBAT'TA
Antalyaspor ile Sivasspor, 0-0'ın rövanşında 13 Şubat Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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