Trabzonspor, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmıştı. Bordo mavililer, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da zafer elde ederek taraftarına çifte kupayı hediye etmenin planlarını yaparken, bu hesaplar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında BB. Erzurumspor'u konuk etti. Karadeniz Fırtınası baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 5-0 kazanarak tur için büyük bir avantajın sahibi oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sörloth (2), Yusuf Acar ve Merthan (K.K) Nwakaeme'den geldi.

ÇİMŞİR'LE ÇOK FARKLI!

Hüseyin Çimşir yönetiminde Trabzonspor 4 galibiyet 1 yenilgi alırken 15 gol attı ve yalnızca 3 gol yedi.

'Kuzeyin Kralı' Alexander Sörloth! ⚽️🏆



🇹🇷Süper Lig | 19 Maç - 16 ⚽️Gol

🏆Ziraat Türkiye Kupası | 4 Maç - 3 ⚽️Gol pic.twitter.com/AfpQ6upuYV — Fotomaç (@fotomac) February 4, 2020

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Guilherme'nin altıpas üzerine ortasına penaltı noktası üzerinden iyi hareketlenen Sörloth'un gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-0.



26'ncı dakikada sol kanattan Guilherme'nin penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Sturridge ile birlikte topa yükselen Yusuf Acer'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



36'ncı dakikada Sturridge ceza sahası yayının gerisinden kaptığı topu doğrudan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



43'üncü dakikada Sturridge'nin ceza sahası sağında topu Ndiaye'ye çıkardı, onun pasında Nwakaeme ceza sahası yayının üzerinde meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı ve top kaleci Kayacan'ın solundan ağlara gitti: 3-0.



52'nci dakikada Obertan'ın ceza sahası yayının hemen yanından yerden kaleye gönderdiği topu Erce yatarak kontrol etti.



54'üncü dakikada sol kanatta Guilherme'nin ceza sahası yayının önüne çıkardığı pasta Ndiaye'nin gelişine kaleye gönderdiği topu Kayacan son anda kornere çeldi.



57'nci dakikada Sörloth'un sol kanattan altıpasın gerisine çıkardığı topa iyi yükselen Sturridge'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



60'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Guilherme'nin altıpasa ortasında Merthan'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.



66'ncı dakikada ceza sahası içinde Kamil Ahmet'in pasında topla buluşan Nwakaeme bekletmeden pasını penaltı noktası üzerindeki Sörloth'a aktardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.



73'üncü dakikada Ekuban'ın sol kanattan kaleye gönderdiği sert şutu Kayacan iki hamlede kontrol etti.



81'nci dakikada Bilal sağ kanattan taşıdığı topla birlikte ceza sahası içerisine girip vuruşunu yaptı ancak Kayacan meşin yuvarlağı kontrol etti.



89'uncu dakikada Obertan'ın pasında ceza sahası yayının solundan Sissoko'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.



90+1'inci dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin pasında arka direkte bir anda boşta kalan Bilal, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarıya attı.



Karşılaşmada 5-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.