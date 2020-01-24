Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finalistler netleşmişti. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belli oldu.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

1. EŞLEŞME: TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR

2. EŞLEŞME: GMG KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE

3. EŞLEŞME: ANTALYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

4. EŞLEŞME: AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Trabzonspor-BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi ile Kırklarelispor-Fenerbahçe eşlemesinin galibi; Antalyaspor-Sivasspor eşleşmesinin galibi ile de Alanyaspor-Galatasaray eşleşmesinin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

MAÇ TAKVİMİ

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.