Fenerbahçe'yi duyunca Kırklarelispor Başkanı Volkan Can öyle bir şey yaptı ki! İşte o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kurasında Kırklarelispor Başkanı Volkan Can'ın görüntüsü dikkatleri çekti.

TFF 2. Lig ekibinin kurada Fenerbahçe'yi çekmesinin ardından Başkan Volkan Can'ın arka sırada bulunan bir diğer Kırklarelispor temsilcisi ile yaptığı seviç objektiflere şu şekilde yansıdı;

"FENERBAHÇE BÜYÜK CAMİA"

Daha önce Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek büyük bir başarı örneği gösteren çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can, kura sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bu kura şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Fenerbahçe büyük bir camia. Beşiktaş'ı getirmiştik, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birini de gitirmek istiyorduk. Biz Kırıkkale değiliz, Kırklareliyiz. Kırklar'ı öğretmek için önemli bir şansımız var." dedi.