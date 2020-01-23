Tur Antalyaspor'un!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda doludizgin hedefine ilerliyor. Kırmızı- beyazlılar, ilk maçta 4-3 yendikleri Göztepe'yle, İzmir'de 2-2 berabere kalarak çeyrek finale adını yazdırdı. Gol perdesini 31'de Antalyaspor'dan Harun açtı. Sarı-kırmızılılar 33'te yeni transferi Tripic'le eşitliği sağladı. Akdeniz temsilcisinde Mukairu, 41'de ilk yarının sonucunu belirledi: 1-2.

FERHAT DEVLEŞTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, 56'da Halil'in ceza sahası dışından 90'a gönderdiği füzeyle skoru eşitledi. Tur atlaması için 1 gole daha ihtiyacı olan İlhan Palut'un öğrencileri, son dakikalarda yakaladıkları net fırsatları kullanamadı. 82'de kaleciyle sol çaprazda karşı karşıya kalan Deniz, topu Ferhat'a nişanladı.

WILCZEK IÇIN ESPRİLİ DİYALOG

Göztepe, Polonyalı golcü Wilczek'i Brondby'den transfer ederken, sosyal medyada esprili anlar yaşandı. Brondby, transferi sosyal medyadan açıkladı. Göztepe bu paylaşıma ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın resmini koyup Brondby'e, "Ya bütün sırrı bozdun yaa" göndermesi yaptı.