Ziraat Türkiye Kupasında heyecan Fenerbahçe Kayserispor maçı ile sürüyor... Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan Fenerbahçe, ilk karşılaşmada Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini geçerek yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçı saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin eksikleri dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victo Moses bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de en dikkat çeken eksik ise Vedat Muriç. Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Muriç, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Tolga, Deniz Türüç, Rodrigues, Max Kruse, Mevlüt Erdinç

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Yasir, Mert, Rienstra, Ziya, Campanharo, Henrique, Situm, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Mesanovic

KAYSERİSPOR TURA ODAKLANDI

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı sahalarında iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.

Golsüz beraberlikle tur şansını koruduklarını aktaran Tokgöz, "İlk maçta yeni transferlerimizi oynatamamamıza rağmen iyi bir mücadele örneği sergiledik. İkinci maçta Fenerbahçe'yi yenerek çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde zor günler geçirdiklerini ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Tokgöz, devre arasında yapılan transferlerle her iki kulvarda da mücadele edebilecek bir takıma sahip olduklarını kaydetti. Tokgöz, kupa maçına odaklandıklarını ve Fenerbahçe karşısında turu geçmeleri durumunda bunun takıma moral kazandıracağını sözlerine ekledi.