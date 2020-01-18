Kupa biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı. 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 25 TL, misafir tribün biletleri ise 65 TL'den satılıyor. MHK, mücadelede Ümit Öztürk'ü görevlendirdi.
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