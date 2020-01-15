CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası Son 16. Turu'nun ilk ayağında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
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ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER;
ALANYASPOR - Marafona, Kaan, Tzavellas, Welinton, Baiano , Ceyhun, Musa, Umut, Fernandes, Efecan, Cisse
KASIMPAŞA - Fatih Öztürk, T. Brecka, Tarkan Serbest, Jorge Fernandes, Özgür Çek, İlhan Depe, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Mame Thiam , Ahmet Hakan Demirli
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