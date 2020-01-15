Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası Son 16. Turu'nun ilk ayağında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na oynanacak mücadelenin başlama saatini ve yayıncısını futbolseverler merak ediyor.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in iki önemli ekibi Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği ilk tur maçı saa 16:00'da başlayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Wanderson, Tzavellas, Welinton, Umut, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Djalma Campos, Junior Fernandes.

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Özgür, Hafez, Veysel, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.

Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın Süper Lig'de oynadıkları son karşılaşma, Akdeniz temsilcisinin 4-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Süper Lig'de 6. sırada bulunan Alanyaspor, ilk yarı itibariyle oldukça başarılı bir form grafiği sergilemişti. Akdeniz ekibi, bu bağlamda üst sıraları takibini sürdürmüştü.

İnişli çıkışlı form grafiği ile bu sezon istenileni veremeyen Kasımpaşa ise Süper Lig'in 17. haftası itibariyle 14. sırada yer aldı ve 15 puana sahip oldu.

MUSTAFA PEKTEMEK ALANYA'DA!

Süper Lig'de ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, hücum bölgesini iki futbolcuyla güçlendirdi.

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa'dan forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile Ümraniyespor'dan kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı renklerine bağladı.

Mustafa Pektemek 1.5, Emircan Altıntaş ise 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

31 yaşındaki Mustafa Pektemek, Süper Lig'de bu sezon 16 maçta forma giyip 3 gol attı.

24 yaşındaki Emircan Altıntaş ise TFF 1. Lig'de 16 maçta 11 kez ağları sarsmayı başardı.