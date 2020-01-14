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CANLI | Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor'u ağırlıyor. Ev sahibi Başakşehir, kupanın 5. turunda Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşmıştı. Karadeniz ekibini 1-0 ve 2-0'lık skorla geçen İstanbul temsilcisi son 16 turunda Kırklarelispor ile eşleşmişti. Konuk ekip ise Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı sahasında 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 3-2 yenilerek deplasman golü kuralıyla turu atlamıştı. Başakşehir - Kırklarelispor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 14.01.2020 10:49 Güncelleme: 14.01.2020 16:02

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER;

BAŞAKŞEHİR - Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Miquel Vieira, Aziz Behich, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Gulbrandsen, Robinho

KIRKLARELİSPOR - İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgüllü, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Malik Karaahmet, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Mert Sinan Pekesen

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