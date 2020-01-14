CANLI | Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER;
BAŞAKŞEHİR - Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Miquel Vieira, Aziz Behich, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Gulbrandsen, Robinho
KIRKLARELİSPOR - İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgüllü, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Malik Karaahmet, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Mert Sinan Pekesen
CANLI İZLE;
ASpor CANLI YAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.