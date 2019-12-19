Kupada son biletler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur son maçları bugün yapılacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. A Spor'dan yayınlanan turnuvada günün ilk karşılaşması 13.00'te Manisa ile Kayseri arasında olacak. 14.30'da Denizli-Altınordu, 16.30'da Başakşehir-Hekimoğlu, 18.30'da Bursa-Erzurum ve 20.45'te Trabzon-Altay maçları oynanacak ve son 16'ya kalan takımlar belirlenecek. Kura çekimi yarın 12.00'de Riva'da yapılacak. Çift maç eleme usulü olacak turda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak'ta rövanşlar 21, 22 ve 23 Ocak'ta yapılacak.