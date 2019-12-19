Bursaspor - BB Erzurumspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş heyecanı sürüyor. Günün dördünmü maçında Bursaspor, BB Erzurumspor'u konuk ediyor.
İlk karşılaşmayı 4-2 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, en az 2 farklı skorla turu geçmeye çalışıyor.
Bu zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İLK 11'LER
Bursaspor: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Rüştü, Latovlevici, Sedat, Selçuk, Recep, Musa, Ali, Seleznov
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Merthan, Batuhan, Abdulcebrail, Ba, Yusuf, Sunu, Sefa, Hamroun, Oltan
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