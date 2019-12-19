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Bursaspor - BB Erzurumspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5.turunda rövanş heyecanı son gün de hız kesmeden devam ediyor. Günün dördüncü maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında bir diğer 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 19.12.2019 18:28 Güncelleme: 19.12.2019 18:34

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş heyecanı sürüyor. Günün dördünmü maçında Bursaspor, BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

İlk karşılaşmayı 4-2 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, en az 2 farklı skorla turu geçmeye çalışıyor.

Bu zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK 11'LER

Bursaspor: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Rüştü, Latovlevici, Sedat, Selçuk, Recep, Musa, Ali, Seleznov

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Merthan, Batuhan, Abdulcebrail, Ba, Yusuf, Sunu, Sefa, Hamroun, Oltan

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